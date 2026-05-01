Una mujer donando sangre en el autobús Mónica Ferreirós

La unidad móvil de donación de sangre llega mañana a Sanxenxo. El autobús destinado a este fin estará aparcado en la Praza de Portugal (al lado de la oficina de Abanca) en horario de mañana, desde las diez hasta las tres.

Desde la Xunta y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue animan a todos los vecinos y vecinas del municipio que sean mayores de 18 años y pesen más de 50 kilogramos a acercarse a esta unidad, ya que, indican "só precisas 15 minutos da túa vida para salvar a doutros".

Las recomendaciones que hacen a todas aquellas personas que quieran donar sangre es que se hidraten bien, no acudan sin desayunar, porten el DNI o cualquier otro documento con el que poder identificarse y no realizar una comida copiosa antes de asistir.