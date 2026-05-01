Juan García 'Peche': "Tengo ganas de que mis nietos vean lo querido que fue su abuelo"

Juan García Carballa “Peche” insignia de la Raia de Ouro de Sanxenxo Cedida

Juan García Carballa, más conocido como 'Peche', será, mañana, distinguido con la Raia de Ouro 2026, en un acto que se celebrará a partir de las 12:30 horas, en la Casa Mariñeira de Don Fernando. En esta condecoración, que está incluida dentro de la cuarta edición del Portonovo Gastronómico, Festa da Raia que se celebra desde ayer y hasta el día tres, el vecino portonovés estará acompañado por toda su familia.

"Tengo ganas de que llegue el día y de disfrutar, sobre todo con mis cinco nietos para que vean lo querido que fue su abuelo", señala 'Peche' tras ser preguntado si está nervioso por la entrega del reconocimiento.

Ser elegido para recibir esta insignia, cuenta, es un "orgullo", ya que es una manera de que todos sus vecinos y vecinas reconozcan la labor que hizo durante toda su vida por el pueblo. Sobre todo cree que la distinción llega por su involucración en el equipo Portonovo SD y en Comisión de Fiestas de San Cristóbal. "Hice los trabajos que a nadie le gustaba", indica.

'Peche' acompañado por su familia y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín Cedida

Y recuerda que, por ejemplo, en el equipo encontró a su otra familia. "Me llevaba muy bien con todos los jugadores, aunque hay uno que lo recuerdo con especial cariño, a Rocade", rememora. Y continúa señalando que "no todo eran risas" porque como "buen padre postizo" les reñía siempre que se iban de marcha.

Esto no difiere en que se defina como "fiestero". "Me encantan las charangas y la banda de música, por eso disfrutaba muchísimo acompañándolos durante las celebraciones", cuenta 'Peche'.

De su villa, el portonovés, reconoce que le gusta "todo", pero destaca "la playa, los paseos y, ahora que la salud empieza a fallar un poco, me encanta pasar las tardes en el Club de Jubilados"

Portonovo Gastronómico

La cuarta edición del Portonovo Gastronómico, Festa da Raia contará con un total de 21 locales participantes que presentarán diferentes tapas para poner en valor el producto del mar a un precio de cinco euros.

El Portonovo Gastronómico contará con 21 participantes y con tres días de fiesta Más información

Desde el día uno y hasta el tres, la villa se llenará de actividades culturales para conmemorar esta celebración y, para ello, está previsto cortar un tramo de la calle Rafael Picó (entre la entrada al varadero y la rotonda de la lonja).

Entre las iniciativas previstas destacan, además de las propuestas gastronómicas, una exposición fotográfica de Ollares con imágenes actuales y antiguas de la villa, así como dornas cedidas por Amigos da Dorna.

Además, tendrá lugar una feria artesanal solidaria organizada por la Asociación contra el Cáncer y un área infantil con talleres y juegos tanto en horario de mañana como de tarde.

Actuaciones

La música tampoco faltará. Es por ello que, tras las actuaciones del viernes marcadas por Los Festicultores por la mañana y The Bo Derek y Boyanka Kostova por la noche, hoy las calles se volverán a llenar de ambiente.

Así, es el turno de la música de Fanfarria Furruxa. A las 17:30 tendrá lugar el Festival de Baile Tradicional y Cantos de Taberna y a partir de las 22:15 horas comenzará el directo de Treixadura.

Para la última jornada, sonará la música de Lembranzas y Os Gatiños, y, en la sesión vermú con Cantos da Terra.