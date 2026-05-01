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Sanxenxo

Fulgor do Monte Faro convoca una asamblea para abordar el desarrollo urbanístico de la zona

C. Hierro
01/05/2026 17:26
Una asamblea celebrada por la asociación Fulgor do Monte Faro en Sanxenxo
Una asamblea celebrada por la asociación Fulgor do Monte Faro en Sanxenxo
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La asociación Fulgor do Monte Faro convoca una asamblea extraordinaria para abordar el futuro urbanístico de esta zona, especialmente en los sectores SU13 y SU14. La cita es mañana, sábado, en la Casa Cultural Forestal As Canteiras, en la parroquia de Noalla, siendo el primer llamamiento a las ocho y el segundo media hora más tarde.

Entre los puntos a tratar destacan el estado del desarrollo urbanístico previsto para esta zona de la localidad, las posibilidades de gestión forestal -incluyendo el corte de la madera y otras alternativas-, así como la necesidad de avanzar en la correcta referenciación catastral de las parcelas afectadas, ya que las actuales, señalan “non reflicten a realidade”.

La asociación, además, considera necesario abrir un proceso de información, debate y participación entre todas las personas propietarias de parcelas en este punto de la villa para decidir de forma colectiva el futuro del Monte Faro.

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