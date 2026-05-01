Fulgor do Monte Faro convoca una asamblea para abordar el desarrollo urbanístico de la zona

Una asamblea celebrada por la asociación Fulgor do Monte Faro en Sanxenxo

La asociación Fulgor do Monte Faro convoca una asamblea extraordinaria para abordar el futuro urbanístico de esta zona, especialmente en los sectores SU13 y SU14. La cita es mañana, sábado, en la Casa Cultural Forestal As Canteiras, en la parroquia de Noalla, siendo el primer llamamiento a las ocho y el segundo media hora más tarde.

Entre los puntos a tratar destacan el estado del desarrollo urbanístico previsto para esta zona de la localidad, las posibilidades de gestión forestal -incluyendo el corte de la madera y otras alternativas-, así como la necesidad de avanzar en la correcta referenciación catastral de las parcelas afectadas, ya que las actuales, señalan “non reflicten a realidade”.

La asociación, además, considera necesario abrir un proceso de información, debate y participación entre todas las personas propietarias de parcelas en este punto de la villa para decidir de forma colectiva el futuro del Monte Faro.