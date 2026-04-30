El inicio del Portonovo Gastronómico restringe el tráfico en la vía Rafael Picó

Público en una edición anterior del Portonovo Gastronómico Cedida

Desde mañana y hasta el domingo Sanxenxo se sumerge en el Portonovo Gastronómico y, para su celebración, se cortará un tramo de la Avenida Rafael Picó (desde la entrada al varadero a la rotonda de la lonja). Además, toda esta calle quedará restringida al tráfico hasta las doce, momento en el que no se permitirá el acceso a ningún vehículo, salvo emergencias.

Durante todo el fin de semana, la villa marinera rinde homenaje a su cocina con la cuarta edición de este evento en el que participan un total de 21 locales con tapas en las que se pone en valor el producto del mar.

Programación

Además de gastronomía, la actividad contará con otras muchas iniciativas. Así, está prevista una exposición de la mano de Ollares en la que se mostrarán imágenes antiguas y actuales de Portonovo, una feria solidaria artesanal de la mano de la Asociación contra el Cáncer y un área infantil con talleres y juegos tanto en horario de mañana como de tarde.

Por días, mañana está previsto Roteiro Crónicas de Portonovo de la mano de la asociación Andarela y las actuaciones de Festicultures desde las 12:30 horas y el Raia Rock con The Bo Derek y Boyanka Kostova a partir de las 21:30 horas.

El sábado de la animación en la calle se encargará Fanfarria Furruxa, tendrá lugar el Festival de Baile Tradicional y Cantos de Taberna por la tarde y, a las 22:15 horas está programado el concierto de Treixadura.

El domingo se celebrará la entrega de la Raia de Ouro al portonovés ‘Peche’ a las doce y media en la Casa Mariñeira de Don Fernando y sonará la música de Lembranzas, Os Gatiños por la mañana y de Cantos da Terra por la tarde.