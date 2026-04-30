El BNG en contra de cambiar la balaustrada de piedra de Silgar por una de acero inoxidable

Los concejales del BNG de Sanxenxo, Adrián González y Octavio González Cedida

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo se posiciona en contra de la retirada de la balaustrada de granito en el paseo de Silgar y su sustitución por una fabricada en acero inoxidable. Este proyecto, señalan, se extrae de las obras recientemente licitadas para continuar la plataforma única con adoquín azul en esta zona del municipio.

Los nacionalistas señalan que esta decisión está creando gran malestar entre los vecinos y vecinas de la localidad y es "un ataque á historia e á tradición de Sanxenxo".

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Desde el BNG señalan que "non estamos en contra de que se fagan melloras, pero entendemos que hai opcións moito mellores e, sobre todo, máis respectuosas coa contorna". De esta manera, indican que la elección del acero inoxidable "non é a axeitada", ya que la proximidad al mar hará que se erosione y critican que el gobierno local no valorase utilizar otros elementos como cobre o granito.

"A política de cemento do señor Martín é imparable e, precisamente, a contorna de Silgar é o maior exemplo, xa que pouco ten que ver coa estampa que presentaba hai poucas décadas", lamentan los nacionalistas y detallan que lo único que sobrevive de la historia de Sanxenxo es la Casa das Cunchas. Por todo ello, este grupo de la oposición cree que el alcalde será recordado por la persona que "promoveu a perda de identidade de Silgar".

Opinión vecinal

Por otro lado, los responsables del BNG denuncian que el gobierno local no tiene en cuenta a los vecinos y vecinas de Sanxenxo a la hora de llevar a cabo proyectos de este tipo. "Esta actuación promóvese sen consultar á veciñanza, que xa é un ‘modus operandi’ habitual do señor Martín e do Partido Popular. A nós cónstanos que moita xente non está dacordo coa eliminación da balaustrada", apuntan los nacionalistas.

En este sentido, recuerdan la reforma del Mirador da Peixería en Portonovo, una obra que, indican, "foi repudiada pola xente".

Por último, los nacionalistas lamentan que "os esforzos de Telmo Martín se centren exclusivamente en promover obras de cemento e formigón na contorna de Silgar e do Porto Deportivo" mientras que el resto del municipio, especialmente el rural "está a monte"