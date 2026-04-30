Detienen a un exempleado de una tienda de Sanxenxo por el robo de móviles valorados en 23.000 euros

Un agente de la Guardia Civil en Sanxenxo

La Guardia Civil de Sanxenxo ha detenido a un vecino de Pontevedra, de 29 años, como presunto autor de un delito de hurto continuado tras haber sustraído diversos móviles de un establecimiento de telefonía en el que había trabajado con anterioridad. El valor del material, señalan fuentes de la investigación, alcanzaría los 23.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por los responsables del comercio, quienes detectaron la desaparición de varios terminales de alta gama sin signos de forzamiento en el establecimiento.

Las pesquisas realizadas por el equipo de investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron identificar como presunto autor del delito a un exempleado del local que ya cuenta con antecedentes por unos hechos similares.

Al parecer, e hombre, aprovechando el conocimiento de las instalaciones y de los sistemas de seguridad, habría accedido a la tiende en diferentes momentos para sustraer los dispositivos móviles.

La investigación también pudo determinar que estos terminales eran posteriormente vendidos en establecimientos de compraventa de artículos de segunda mano en Vigo, lo que permitió avanzar en la indagación e incluso recuperar algunos de los móviles que todavía no habían sido puestos a la venta.

Los hechos investigados hasta el momento fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Cambados, lugar en el que tendrá que comparecer el presunto autor cuando sea citado para ello.