El Concello se reúne con los vecinos para explicar el plan de ordenación de Vilalonga

Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo Mónica Ferreirós

Los residentes en la parroquia de Vilalonga tienen mañana una cita en el colegio O Cruceiro para conocer los detalles de la propuesta de ordenación del núcleo urbano que presenta el Concello para esta zona.

El encuentro, que está previsto para las ocho de la tarde, contará con la presencia del alcalde, Telmo Martín, que estará acompañado por miembros del gobierno y varios técnicos.

Los vecinos y vecinas que acudan a la reunión podrán conocer las claves de este plan, así como realizar todas las consultas que consideren oportunas.

Además, aquellas personas que quieran conocer detalles más concretos sobre la propuesta podrán, tras la reunión, acudir a la oficina de Medio Ambiente y solicitar cita para ser atendidos por un técnico que le resuelva sus cuestiones.

De la misma manera, los planos en vigor y los nuevos estarán expuestos en el segundo piso del edificio Multiusos de Vilalonga del 4 al 29 de mayo en horario de nueve a dos, para que todos los interesados puedan consultarlos.

El Concello, señalan, quiere conocer la opinión de los residentes en esta parroquia sobre esta propuesta de ordenación de la villa para valorar la posibilidad de llevarla a cabo.