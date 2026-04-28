La Xunta concede a Sanxenxo un préstamo de 3,5 millones para la construcción de vivienda pública en Vilalonga

El alcalde, Telmo Martín, y la conselleira de Vivienda, María Martínez, durante la firma del convenio Cedida

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, firmaron esta mañana el convenio que da acceso al fondo de cooperación autonómico dotado con 3,5 millones, con los cuales en Concello adquirirá el SU27, un terreno urbanizable ubicado en la parroquia de Vilalonga, en el que se construirán hasta 350 viviendas públicas. La financiación se desarrollará en ocho anulidades con un importe fijo de 437.500 euros.

En concreto, la superficie –que es de 80.000 metros cuadrados– se encuentra en el lugar de Xuncablanca, próximo a Dena (en el Concello de Meaño), a la ría de Arousa y a infraestructuras como la autovía do Salnés, en un entorno urbano consolidado.

Durante la firma, Telmo Martín expresó que “es un día de satisfacción, pero seguimos traballando para das resposta á demanda dos nosos veciños en materia de vivenda”. En esta línea, recordó que hace algo más de un año se realizó un registro municipal para conocer la demanda real, en el que se anotaron un total de 522 personas.

Por su parte, la conselleira señaló que el suelo de Vilalonga, una vez cedido a la Xunta por la Sareb, se tramitará como un Proyecto de Interés Autonómico (PÍA) para dar “resposta non só aos veciños de Sanxenxo, senón tamén ás persoas que traballen no municipio. Un paso adiante para seguir construíndo vivenda protexida”. La previsión, según Martínez Allegue es aprobar definitivamente el PÍA en 2026 para licitar el remate de la urbanización en 2027 y simultanear la urbanización y edficación del ámbito en 2028.

Más proyectos

Ahora mismo está en marcha la licitación para construir 25 viviendas públicas en Noalla y se está tramitando la cesión del solar de As Cunchas que acogerá 40 viviendas protegidas en régimen de alquiler. “Dende un primeiro momento contamos coa colaboración da Xunta de Galicia e desta conselleira que está a facer unha gran labor en materia de vivenda pública en toda a comunidade, non só en Sanxenxo”, destacó Martín.

En cuanto al suelo de Noalla, María Martínez aseguró que el 29 de abril “remata o prazo para presentar as ofertas de construcción na que se aplicarán técnicas industrializadas que permitirán axilizar os tempos”.