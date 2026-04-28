La Asociación Andarela organiza una nueva ruta bajo la guía del libro ‘Crónicas de Portonovo’

Participantes en la última andaina organizada por Andarela en Sanxenxo Cedida

La Asociación Cultural Andarela organiza una nueva ruta por el municipio, en esta ocasión bajo la guía del libro ‘Crónicas de Portonovo’ del autor Carlos Luis Medrano Martínez, quien también participará en la actividad. La cita será el 1 de mayo a partir de las 11 horas, y no es necesaria inscripción previa.

‘Crónicas de Portonovo’ ofrece un recorrido histórico por la villa marinera, abarcando sus orígenes medievales, el agrarismo de comienzos del siglo XX, la Guerra Civil y la represión, la vida marinera, la lucha de las redeiras... entre muchos otros hechos que marcaron la historia de la localidad.

Así, partiendo desde el club de piragüismo ubicando en la Avenida Rafael Picó, el trayecto incluye puntos como el Taller Francisco Lores, la Casa do Pobo, el Cine Gondariño, la Casa dos Gonzalez, a Coba de María Manta... que ayudarán a ahondar en la historia de la villa.

La ruta contará también con la participación de integrantes de Ollares de Portonovo y la Librería Nós. Es completamente gratuita, tiene una duración aproximada de tres horas y es apta para perros y niños pequeños, incluso aquellos que vayan en carrito. Desde la asociación recomiendan levar ropa y calzado cómodo.