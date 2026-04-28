Fallece una mujer de Portonovo a la que encontraron herida y casi inconsciente en plena calle

La mujer fue trasladada al PAC de Baltar, donde murió horas más tarde Mónica Ferreirós

Una mujer de 54 años, vecina de Portonovo, falleció este martes después de ser encontrada herida y semiinconsciente en la Rúa Areal, en la villa marinera.

El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando encontraron a la portonovesa tirada en plena calle y, seguidamente, fue trasladada al PAC de Baltar, donde falleció horas después, según señalan fuentes municipales.

La Policía Local y la Guardia Civil se encuentran investigando los hechos para tratar de esclarecer exactamente qué fue lo que pasó y porqué la mujer se encontraba en aquellas circunstancias que derivaron en su muerte.

La noticia ha generado gran conmoción entre los vecinos de Portonovo, mientras las autoridades trabajan para arrojar luz sobre este trágico episodio.