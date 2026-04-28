Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Fallece una mujer de Portonovo a la que encontraron herida y casi inconsciente en plena calle

El hallazgo tuvo lugar esta mañana en la Rúa Areal

Sandra Rey
28/04/2026 12:02
Centro de salud de Baltar
La mujer fue trasladada al PAC de Baltar, donde murió horas más tarde
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

Una mujer de 54 años, vecina de Portonovo, falleció este martes después de ser encontrada herida y semiinconsciente en la Rúa Areal, en la villa marinera.

El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando encontraron a la portonovesa tirada en plena calle y, seguidamente, fue trasladada al PAC de Baltar, donde falleció horas después, según señalan fuentes municipales.

La Policía Local y la Guardia Civil se encuentran investigando los hechos para tratar de esclarecer exactamente qué fue lo que pasó y porqué la mujer se encontraba en aquellas circunstancias que derivaron en su muerte.

La noticia ha generado gran conmoción entre los vecinos de Portonovo, mientras las autoridades trabajan para arrojar luz sobre este trágico episodio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina