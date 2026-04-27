Una treintena de personas descubren las "pirámides galegas" de la mano de Andarela

Participantes en la última andaina organizada por Andarela en Sanxenxo

Una treintena de personas participaron en el día de ayer en la andaina organizada por la Asociación Andarela que tenía por objetivo descubrir las "pirámides galegas".

A las diez de la mañana, este grupo de aventureros, salió desde el punto limpio ubicado en la parroquia de Padriñán y se lanzaron a conocer los altos del monte de Sanxenxo, pasando, por tanto, por el Chan da Gorita, por las mámoas y los cons que esconden estos paisajes locales.

La ruta fue guiada por Pepe Álvarez, quién no dudó en explicar cada uno de los detalles y la historia que encierran estos rincones.

La duración de la excursión fue, aproximadamente, de tres horas. Tiempo que todos ellos dedicaron a descubrir zonas que no conocían de su propio municipio, aprender y socializar con el resto de compañeros.

Próxima aventura

La asociación Andarela no descansa, es por ello que, tras acabar ayer una de sus actividades, ya anunció la próxima, que tendrá lugar el viernes.

En esta ocasión, a esta aventura se suma el club de Piragüismo Rafael Picó y tendrá como objetivo recorrer Portonovo de la mano de vecinos y vecinas que la conocen de primera mano. Entre las paradas previstas en la andaina están el Taller Francisco Lores, la Casa do Pobo, el cine Gondariño, la casa de los González, la Coba de María Manta...

La actividad partirá del club de piragüismo a las once de la mañana. Está previsto que la duración de la andaina sea de, aproximadamente, tres horas y es apta para todos los públicos, incluidos niños, bebés en carrito y también perros.

No es necesaria inscripción previa.