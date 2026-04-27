Servicios Sociales organiza el jueves una charla para prevenir la violencia sexual en niños

El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá las charlas Mónica Ferreirós

La Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Paz Lago, programa este jueves una charla bajo el título ‘Prevención da violencia sexual na infancia’. La cita será en el Auditorio Emilia Pardo Bazán a partir de las siete de la tarde.

La iniciativa, que contará con la participación del personal de Aminogal (Asociación Abuso y Maltrato Infantil No) está dirigida al público en general y, especialmente, a padres, madres, docentes y todas aquellas personas que se dediquen a la crianza o educación de menores. El objetivo, entre muchos otros, es que los adultos puedan reconocer signos de que un menor está sufriendo algún tipo de violencia sexual.

“O Consello de Europa aporta datos sobre o abuso sexual infantil e adolescente que supoñen unha realidade mais cotiá da que nos gustaría recoñecer”, señaló Lago en la presentación de la iniciativa. Y continuó: “Estímase que un de cada cinco nenos, nenas ou adolescentes sofre ou sufrirá algún tipo de violencia sexual”.

Programa más amplio

Esta charla está enmarcada dentro del programa “Sanxenxo coa infancia e adolescencia” organizado por el Concello.

Así, además de este coloquio, ya hay otra fecha marcada en el calendario que es el 11 de mayo a las siete y media de la tarde en la misma ubicación. En este caso el tema a tratar será ‘A saúde emocional na adolescencia’ y la charla estará impartida por el doctor Ricardo Fandiño de la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia