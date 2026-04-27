Sanxenxo busca participantes para el XV Concurso de Tapas

Platos participantes en el concurso de tapas de Sanxenxo en ediciones anteriores Cedida

El Concello está inmerso en la organización de una nueva edición del Concurso de Tapas. Para ello, busca establecimientos que quieran participar y aprovechar la oportunidad para conquistar los paladares de todos los vecinos y vecinas del municipio y, también, de los muchos visitantes que llegan a la localidad.

Las fechas escogidas para la celebración del evento, tal y como detallan en las bases de inscripción, son del 22 de mayo al 7 de junio.

Cada uno de los establecimientos que participen en esta nueva edición tendrán que elaborar un máximo de dos tapas. Estas elaboraciones podrán concursar en la modalidad tradicional o creativa, ofreciendo la posibilidad de que ambas sean de un tipo o del otro.

El precio de cada uno de los bocados será de cuatro euros y las elaboraciones tienen que ser preparadas, únicamente, con producto autóctono gallego.

Cartel del XV Concurso de Tapas de Sanxenxo

Inscripciones

Aquellos establecimientos que quieran participar en el concurso deberán entregar el formulario en la oficina de Turismo de Sanxenxo, en el teléfono 986 720 258 o en el correo info@tutismosanxenxo.com.

Todos los locales adheridos podrán ser los ganadores de los premios a mejor tapa tradicional o tapa creativa. La elección la harán los propios comensales depositando sus votos en las urnas que habrá repartidas en los distintos establecimientos.