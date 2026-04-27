La Policía Local detiene a dos hombres de Marín por el robo de gasóleo de maquinaria de obra

La Policía Local de Sanxenxo con el material incautado a los detenidos

La Policía Local de Sanxenxo detuvo, la madrugada del pasado viernes, a dos hombres e identificó a un tercero por el robo de gasóleo de la maquinaria de las obras que se están realizando en la parroquia de Dorrón.

Los arrestados, que resultaron ser vecinos de Marín, una vez que se percataron de la presencia policial, huyeron a pie. Poco después, los agentes pudieron interceptarlos y se encargaron de llevar a cabo las detenciones.

Tal y como señalan fuentes municipales, en el momento que la Policía Local les preguntó qué hacían en el lugar de los hechos, uno de ellos reconoció el intento de robo alegando que carecía de recursos económicos para poder repostar combustible en su vehículo hasta la percepción de su próximo salario la semana siguiente.

Posteriormente, los agentes, tras una revisión ocular del espacio, pudieron observar que el vallado de la obra se encontraba abierto y que los tapones de combustible de las dos máquinas habían sido forzados.

Tras estos hechos, la Policía Local procedió al precinto e inmovilización del vehículo con el que se desplazaron a Sanxenxo los detenidos quedando a disposición judicial. En el interior del coche, los vecinos de Marín, portaban al menos dos garrafas además de otro material que podría haberse utilizado para el robo del combustible de la maquinaria.

Esta actuación se enmarca dentro de una actuación que, desde hace meses, llevan en colaboración la Policía Local y la Guardia Civil. No se descarta que los detenidos puedan estar relacionados con otros robos cometidos con anterioridad.