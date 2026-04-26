Solo dos empresas optan a la humanización do Camiño do Castro, obra valorada en 412.445 euros

Imagen del Camiño do Castro en Dorrón

Solo dos empresas, Audeca y Construcciones Castro Figueiro, presentaron sus propuestas para llevar a cabo las obras de humanización del Camiño do Castro, ubicado en la parroquia de Dorrón.

Esta actuación, que estará financiada a través del Plan +Provincia, cuenta con un presupuesto de 412.445 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

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El proyecto tiene previsto transformar por completo este vial que conecta el núcleo rural de O Castro con la carretera PO-308. Actualmente, este camino presenta tramos de gran pendiente y un firme muy deteriorado que será renovado en su totalidad para mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Actuaciones previstas

El objetivo de estas obras, tal y como señala el gobierno local, es seguir extendiendo el modelo de humanización que ya ha transformado diferentes espacios del municipio. De esta manera, indican, buscan garantizar que todos los núcleos rurales de Sanxenxo disfruten de servicios de calidad similares a los de las zonas urbanas.

En concreto, el proyecto para el Camiño do Castro incluye obras para ampliar y cambiar el firme actual por uno basado en zahorra y hormigón, así como la construcción de un muro en el mismo material. También está previsto mejorar el drenaje y completar la red de saneamiento y abastecimiento.

Otros trabajos que se incluyen son el soterramiento del cableado aéreo de la zona, la mejora de la seguridad peatonal y vial y el remplazo del alumbrado público por uno que cuente con una tecnología más eficiente.