A Lanzada na Historia no repite este año y el Concello señala que buscan darle “un impulso”

Un momento de la fiesta A Lanzada na Historia en Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo se queda, este año, con la que fue su primera fiesta medieval: A Lanzada na Historia. A pesar de que es una propuesta que nació el año pasado y, por lo tanto, todavía no se había convertido en una tradición, muchos vecinos y vecinas de la localidad esperaban que el evento se repitiese.

La Comisión de Festas A Lanzada señaló -a través de un comunicado en redes sociales- la cancelación de la fiesta es “una noticia que nos llena de tristeza” y admiten que se debe a motivos ajenos a su voluntad. “Es una decisión difícil y nos duele profundamente no poder compartir esta tradición con vosotros en esta edición”, continuaba el texto publicado por la comisión.

Desde el Concello, por su parte, aclaran que no es una despedida a la fiesta medieval, si no que tan solo es una parada para volver, el próximo año, con una mayor programación. De esta manera, fuentes del gobierno local, señalan que lo que se busca es darle un mayor “impulso” al evento y, para ello quieren implicar a todas las asociaciones de la parroquia de Noalla.

Hacer esto, por lo tanto, implica una mayor carga de trabajo para todos y, según lo que indican las mismas fuentes “para este año ya no llegábamos a tiempo”.