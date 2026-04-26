La Galicia del siglo XX revive en La Cultural a través de una muestra de dibujos de Castelao

Paco Hernández y Ana Cancela en la inauguración de la exposición

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo acoge, hasta el próximo 28 de junio, una exposición de dibujos de Castelao en los que refleja la vida de Galicia en el siglo XX.

De trazo sencillo, las obras del insigne gallego, llenan las paredes de retranca y de ironía, haciendo un repaso a sus conocidos dibujos, muchos de ellos publicados a través de Nós.

“Esta es una exposición que es, en sí misma, una forma de dar a conocer la figura de Castelao, de difundirla y promocionar la cultura de Galicia en general”, comentó en la inauguración el presidente de La Cultural, Paco Hernández.

Por su parte, la artista pontevedresa, Ana Cancela, que también estuvo presente en el acto señaló que “Todos conocemos a Castelao como escritor, como pensador y esta es una forma de darlo a conocer como pintor, ese lado como artista que hay mucha gente que todavía no conoce”.

Los interesados en admirar estas obras, en las que se podrán reconocer paisajes y situaciones de la vida cotidiana de hace más de un siglo, podrán visitarla en el Círculo Cultural en horario de cuatro de la tarde a diez de la noche entre semana y de diez de la mañana a diez de la noche los sábados y domingos.