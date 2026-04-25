La gran cita motera de Sanxenxo será del 11 al 13 de septiembre

Participantes en una edición anterior del evento

El motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo programa la celebración de su 38º Concentración Internacional para los días 11, 12 y 13 de septiembre. Esta cita, una de las más destacadas dentro del calendario motero, reunirá, un año más, a miles de aficionados del mundo de las dos ruedas en la localidad.

Este evento, que es uno de los más veteranos de Galicia, servirá como un punto de encuentro en el que los participantes -llegados de distintos países- disfrutarán de un gran ambiente, además de diversas actividades en las que destacan varias rutas que pasarán por municipios cercanos.

El cartel oficial y la programación del evento todavía no está cerrada y, desde el motoclub, señalan que se hará público próximamente. Lo que se espera es que, como en ediciones anteriores, el evento cuente tanto con actividades pensadas para todos los públicos, incluyendo zonas gastronómicas y exhibiciones.

Nueva ruta

Además, actualmente el motoclub está inmerso en la organización de un nuevo evento: la I Rider Sanxenxo - Costa Galega. Esta cita está programada para el 13 de junio y consiste en una ruta que recorrerá diferentes puntos de la geografía gallega.

El objetivo con el que nace este nuevo evento es ofrecer a los amantes de las motos una experiencia diferente que combina paisaje y descubrimiento del territorio.

Desde Amigos de la Moto de Sanxenxo invitan a todos los aficionados a reservar ambas fechas para vivir unas jornadas especiales.