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Sanxenxo

El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo organiza un Festival de Maios con 750 euros en premios

C. Hierro
25/04/2026 19:29
Participantes en la Festa dos Maios de Sanxenxo
Participantes en la Festa dos Maios de Sanxenxo
Cedida
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El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo organiza, el próximo viernes, el Festival de Maios. Como en años anteriores, la organización, que cuenta con la colaboración del Concello, entregará premios de 300, 250 y 200 euros a las tres mejores creaciones.

Además, para animar a la participación en el evento a todos los vecinos y vecinas de la localidad, todos los participantes recibirán una ayuda de 50 euros.

La exposición de todos los maios será en la Praza Pascual Veiga a partir de la una. Por la tarde, tendrá lugar un Concurso de Coplas en el local de la asociación, a este certamen únicamente se podrán presentar aquellos grupos que presentaron anteriormente su creación.

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