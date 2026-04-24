Sanxenxo asume la explotación del emisario de Montalvo y el bombeo de aguas al puerto

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, el de Poio, Ángel Moldes y la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo

El Concello de Sanxenxo asumió la gestión y explotación del nuevo emisario submarino de Montalvo y el ampliado bombeo ubicado en el puerto.

La cesión de estas infraestructuras se enmarcan en el convenio firmado a tres bandas entre los alcaldes de Sanxenxo, Telmo Martín, y de Poio, Ángel Moldes y la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, que tiene como objetivo mejorar la calidad de las aguas de la ría de Pontevedra y que cuenta con una inversión de 24 millones de euros.

El traspaso de la explotación implica que Sanxenxo se encargará de las tareas de operación, conservación y mantenimiento de estas infraestructuras. Poco a poco, una vez que entren en servicio, se irá completando la cesión de la explotación de otros elementos del sistema hasta culminar con la entrega de la nueva depuradora el próximo otoño.

“Sanxenxo lleva casi 3.000 años viviendo de estas aguas. Y como queremos seguir haciéndolo durante mucho tiempo, Acuaes y los concellos de Poio y Sanxenxo hemos colaborado para ampliar la depuradora, así como el bombeo y el emisario submarino que hoy recibimos”, apuntó Martín tras la firma de la cesión. Y añadió: “Los vecinos no han tenido que poner ni un euro de los 24 millones que se han invertido. La mitad son fondos europeos y la otra mitad se cubre con el canon anual que paga la concesionaria del agua”.

Un momento de la visita a la EDAR de Paxariñas

Tras el acto de la firma, la comitiva ha visitado el resto de los proyectos que integran la actuación: depuradora de Paxariñas, los colectores de Raxó, Areas y Avenida de León, además de los bombeos de O Espiñeiro, Areas y Raxó.

Durante el recorrido pudieron comprobar, por ejemplo, el correcto funcionamiento de la nueva EDAR de Paxariñas que se puso en marcha hace poco más de un mes. Esta estación está diseñada para dar servicio a una población de más de 98.000 habitantes, lo que equivale a un caudal medio de 16.042 metros cúbicos al día.

Trabajos actuales

Los trabajos continúan actualmente con la demolición de las antiguas instalaciones, así como con labores de vaciado, limpieza, reparación y renovación del equipamiento.

Además, se está llevando a cabo la construcción de un nuevo edificio que albergará oficinas y un taller. Tras estas obras está previsto que comiencen las actuaciones de urbanización de este espacio, así como un cerramiento general y la instalación de placas fotovoltaicas.

Las actuaciones están financiadas por fondos FEDER.