El uso de remanente para las obras del Mercado sale adelante en un bronco Pleno entre el gobierno y BNG

Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Pleno de Sanxenxo aprobó, con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y el no de los nacionalistas, la modificación presupuestaria de 1,9 millones de euros para llevar a cabo la segunda fase de las obras del mercado de Sanxenxo, en las que se incluyen tanto el edificio como la urbanización del entorno.

El gobierno municipal defendió su propuesta señalando que esta obra será beneficiosa tanto para los vecinos y vecinas de la localidad como para los turistas. Así, indicaron que la plaza será un edificio multifuncional de cinco plantas que contará con un total de 40 plazas de aparcamiento.

En su interior albergará, además del mercado de abastos, un espacio gastronómico, la biblioteca municipal, una sala de lectura, espacios polivalentes y, en la última planta, una zona gourmet que podrá ser explotada por una entidad privada.

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En cuanto a la urbanización del entorno, está previsto que se reduzca el caos circulatorio y se priorice al peatón. “O espacio estaba moi vello e é unha obra necesaria. Melloraremos as condicións laborais dos traballadores, polongaremos o atractivo del concello e crearemos un impulso comercial”, defendió la concejala de Hacienda, Arabela Deza.

Desde el BNG tacharon de “barbaridade” la partida destinada a estas obras y lamentaron que el uso de este remanente no se dedique al rural. “Hai que dedicalo as parroquias que están abandonadas”, señaló el portavoz nacionalista Octavio González.

Octavio González, portavoz del BNG de Sanxenxo Gonzalo Salgado

En su intervención, además, puso en duda -en varias ocasiones- el número de plazas de aparcamiento que podrá albergar este espacio, situación que provocó un tenso encontronazo entre el alcalde, Telmo Martín, y el portavoz de este grupo municipal.

Por su parte, desde el PSOE, defendieron la idea de que no es una obra prioritaria y que, lo correcto hubiera sido reformarlo o cambiar su ubicación para mejorar el acceso al mercado.

Otras partidas

Las otras dos modificaciones del presupuesto no fueron tan controvertidas. Así destinar un total de 800.000 euros a la nueva senda en el litoral que unirá A Fianteira con Vilalonga fue aprobada por unanimidad y la adquisición por 300.000 de un terreno anexo a la Casa de Cultura de Dorrón que actualmente se utiliza como estacionamiento salió adelante con los votos a favor del PP y del PSOE y la abstención del BNG.

El objetivo del Concello es mantener ese terreno con su uso actual para dar un servicio a los vecinos y utilizar la edificación de vivienda pública de esta parcela en otro suelo de esta parroquia.