Gondar vibrará hoy con la música de la Festa da Xuventude y se prepara para Santo Tomé

Imagen de una actuación en las fiestas de Gondar Facebook

La parroquia de Gondar vibrará esta noche con la XVII Festa da Xuventude que, desde las diez de la noche, contará con las actuaciones de Michenlo, Dumore, Groove Amigos, Borja Solla y Jacobo Mínimo.

El recinto de la fiesta contará con carpa, el acceso será libre por una única entrada controlada y no estará permitida la entrada con bebida de exterior. Durante la velada, se realizarán diferentes sorteos, entre ellos un cerdo. La comisión de fiestas repite la propuesta para reducir los residuos en la fiesta con la venta de un vaso conmemorativo reutilizable que los asistentes podrán adquirir por un euro.

Fin de semana

El jueves 30 empezará la celebración de Santo Tomé con la verbena amenizada por la orquesta Charleston Big Band, el grupo Unión y Fuerza y Dj Matrek.

El viernes, los actos comenzarán a las nueve de la mañana con el ruido de las bombas y continuará con la música de las gaitas de Os Cruceiros de Vilalonga y el pasacalles de Superfurruxa. A las doce, se oficiará misa solemne cantada que precederá la tradicional procesión.

En la sesión vermú sonará la música de @Deviño y a las siete, se disputará el XV Trofeo Santo Tomé de Gondar con un partido entre solteros contra casados.