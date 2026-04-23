Licitan por casi 450.000 euros las obras de humanización del núcleo rural de Padriñán

Zona afectada por las obras de humanización en Padriñán

El Concello de Sanxenxo saca a licitación las obras de humanización del núcleo rural de Padriñán con un presupuesto de 449.765,52 euros. Este proyecto, que implica la mejora integral de siete vías y caminos en esta parroquia, estará financiado en su totalidad por el plan +Provincia de la Diputación.

El plazo de ejecución, tal y como salió publicado en el día de ayer en la plataforma de contratación del Estado, es de cuatro meses y las empresas ya pueden presentar sus propuestas.

Zonas afectadas

Entre los viales en los que se actuará se encuentra el cruce de la rúa Pedresal y final de la EP-9203, que cuenta con una superficie superior a los 950 metros cuadrados y una longitud de 182 metros.

Además, se mejorará un ramal de 31 metros que cuenta con el inicio en la bifurcación existente en el punto kilométrico 100. Actualmente, en esta zona existe un vial asfaltado que no cuenta con aceras y, por lo tanto, no es adecuado para los peatones. El proyecto, en este punto, propone instalar una plataforma única de hormigón con zonas adoquinadas que favorezca el tránsito peatonal.

Una actuación similar será la que se repita en el vial de entrada al núcleo de Padriñán, una zona que cuenta con 180 metros cuadrados y una longitud de 38 metros. En cuanto a los dos viales interiores se plantea la creación de una plataforma única, la mejora de la iluminación, el soterramiento de redes de baja tensión y las telecomunicaciones.

El proyecto también contempla la actuación en dos caminos peatonales en los que, entre otras cosas se mejorará la iluminación y en un sendero, que actualmente está sin pavimentar y, por lo tanto, la vegetación crece sin control, lo que impide el paso de los viandantes.