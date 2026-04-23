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Sanxenxo

El Grupo Assia se une a la Media Maratón Entre Rías y actuará el 15 de mayo en la Praza do Mar

La carrera, para la que las inscripciones siguen abiertas, será el domingo 17

C. Hierro
23/04/2026 20:00
Participantes en una edición anterior de la Media Maratón Entre Rías
Participantes en una edición anterior de la Media Maratón Entre Rías
Mónica Ferreirós
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La Media Maratón Entre Rías continúa creciendo en su tercera edición e incluye en su programación, que arrancará el 15 de mayo, un concierto del Grupo Assia a las diez de la noche en la Praza do Mar.

La reconocida orquesta dará, por tanto, el pistoletazo de salida a un fin de semana que estará marcado por la actividad deportiva y turística tanto en Sanxenxo y O Grove, los dos municipios por los que transcurre esta prueba. “Somos conscientes de que la prueba es una excusa para invitar a los corredores a disfrutar de estos concellos durante todo el fin de semana con una programación atractiva”, explica Marcos Guisasola, concejal de Deportes, Voluntariado y Juventud.

Al día siguiente, se celebrarán las carreras infantiles gratuitas para niños y niñas de 0 y 13 años, que reforzará el carácter familiar y participativo de la prueba.

El domingo, 17 de mayo, tendrá lugar la carreta que contará con dos modalidades, Media Maratón (21 kilómetros) y 10K. La cita ya cuenta con 2.500 inscritos, número que supera a los participantes de la edición anterior. Actualmente, las inscripciones siguen abiertas hasta agotar dorsales a través de la página web: www.entreriasmediamaraton.com.

Seguridad

Las reuniones de la organización para la previsión de dispositivos y mejoras de seguridad continúan. En esta edición, se incrementarán los metros de vallado en la meta para garantizar la protección y se prevén más de 200 efectivos.

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