El Grupo Assia se une a la Media Maratón Entre Rías y actuará el 15 de mayo en la Praza do Mar

Participantes en una edición anterior de la Media Maratón Entre Rías Mónica Ferreirós

La Media Maratón Entre Rías continúa creciendo en su tercera edición e incluye en su programación, que arrancará el 15 de mayo, un concierto del Grupo Assia a las diez de la noche en la Praza do Mar.

La reconocida orquesta dará, por tanto, el pistoletazo de salida a un fin de semana que estará marcado por la actividad deportiva y turística tanto en Sanxenxo y O Grove, los dos municipios por los que transcurre esta prueba. “Somos conscientes de que la prueba es una excusa para invitar a los corredores a disfrutar de estos concellos durante todo el fin de semana con una programación atractiva”, explica Marcos Guisasola, concejal de Deportes, Voluntariado y Juventud.

Al día siguiente, se celebrarán las carreras infantiles gratuitas para niños y niñas de 0 y 13 años, que reforzará el carácter familiar y participativo de la prueba.

El domingo, 17 de mayo, tendrá lugar la carreta que contará con dos modalidades, Media Maratón (21 kilómetros) y 10K. La cita ya cuenta con 2.500 inscritos, número que supera a los participantes de la edición anterior. Actualmente, las inscripciones siguen abiertas hasta agotar dorsales a través de la página web: www.entreriasmediamaraton.com.

Seguridad

Las reuniones de la organización para la previsión de dispositivos y mejoras de seguridad continúan. En esta edición, se incrementarán los metros de vallado en la meta para garantizar la protección y se prevén más de 200 efectivos.