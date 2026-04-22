Sanxenxo concentra casi el 60% de los alojamientos turísticos de la comarca

Visitantes disfrutando del paseo y la playa de Silgar Mónica Ferreirós

El municipio de Sanxenxo alberga casi el 60% de los alojamientos turísticos de la comarca de O Salnés: entre los nueve concellos que conforman el territorio –Cambados, O Grove, A Illa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía y Vilanova– hay en total 5.748 hospedajes, de los cuales la capital vacacional de Galicia concentra hasta 3.322, el 57,79% según los últimos datos disponibles en el Instituto Galego de Estatística (IGE), referentes al año 2025.

Por categorías, los alojamientos se diferencian en hoteles, pensiones, albergues, turismo rural, campamentos, apartamentos, residencias vacacionales y viviendas de uso turístico, siendo estas últimas las mayoritarias con 3.058 en total. Desde el año 2020, el crecimiento de estos inmuebles ha sido constante y bastante importante, pues en ese periodo había 1.728, lo que supone un aumento del 76% en seis años.

De hecho, las viviendas de uso turístico son las únicas que han experimentado realmente una variación a lo largo del tiempo, pues los hoteles se han mantenido en 127, las pensiones en 57, las casas de turismo rural en seis, los campamentos en doce, los apartamentos ascendieron de los 54 a los 60, y en cuanto a las viviendas turísticas, hay registradas dos desde 2024. Estas últimas, a diferencia de las de uso turístico que son inmuebles regulados específicamente para alojamiento con fines lucrativos durante todo el año, son domicilios habituales que los propietarios alquilan de manera ocasional.

En cuanto a los demás municipios de la comarca, ningún otro consigue superar el millar de alojamientos turísticos. El siguiente en la lista es la península de O Grove, con 842 hospedajes, siendo también las viviendas de uso vacacional las que más evolución experimentaron en el último lustro: en 2020 eran 311, que aumentaron a 746 el año pasado.

Estas cifras siguen consolidando a Sanxenxo y O Grove como los destinos que más visitantes reciben de todo O Salnés, e incluso de toda la Ría de Arousa, sobre todo durante la temporada de verano, cuando en la capital turística de Galicia la población se llega a multiplicar por seis, superando los 100.000 habitantes. Según el registro de empresas y actividad turística publicado por la Xunta este año, las plazas vacacionales ascienden ya a 190 por cada 100 vecinos en Sanxenxo.

Aunque O Grove también destaca en este sentido, pues en su caso desde el 2020 el número de plazas experimentó un aumento del 30,77%, elevando el total hasta las 11.474 camas y superando el número de censados en la localidad. De hecho, en agosto del año pasado el municipio batió su cifra récord de turistas, con más de 50.000 habitantes en la península.

De esta manera, O Grove se posiciona como el cuarto a nivel autonómico con más plazas, mientras que Sanxenxo continúa ostentado el primer puesto de la comunidad.

Por otro lado, el listado de municipios de la comarca con más alojamientos continúa con Vilagarcía (561), Cambados (325), Vilanova (259), A Illa (219), Meis (89), Meaño (87) y Ribadumia (44). Al igual que en Sanxenxo y O Grove, el crecimiento se ha dado sobre todo en las viviendas de uso turístico, reafirmando así el aumento significativo en los últimos años y, en consecuencia, que se abra cada vez más el debate de si es necesaria una regulación específica. Por el momento, tan solo los Concellos de O Grove y Vilagarcía se han pronunciado al respecto.

En el caso del gobierno grovense, en enero de este año desde la concejalía de Turismo, dirigida por María López, manifestaron que se estaba trabajando en un borrador para su regulación, al igual que para las autocaravanas, cuya presencia también ha crecido considerablemente en el municipio.

Por su parte, Vilagarcía ya ha dado pasos como modificar la ordenanza de la basura para imponer una tasa mayor a las viviendas turísticas.