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Sanxenxo

La Policía Local investiga el abandono de un gato en la sede de Medio Ambiente de Vilalonga

Los autores se pueden enfrentar a una multa de más de 10.000 euros

C. Hierro
22/04/2026 18:16
El gato rescatado en el coche de la Policía Local de Sanxenxo
El gato rescatado en el coche de la Policía Local de Sanxenxo
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La Policía Local de Sanxenxo investiga el abandono de un gato en el interior de la sede de Medio Ambiente en Vilalonga como una presunta infracción contra la Ley de Bienestar Animal. El suceso tuvo lugar el lunes por la mañana, cuando dos mujeres y un joven entraron en la oficina dejando el animal en un transportín. “Venimos a dejaron este gato que es vuestro”, dijeron estas personas, tal y como señalan fuentes del gobierno local.

En ese momento, una trabajadora de la oficina les aclaró que allí no se recogían animales, pero insistieron hasta que se les advirtió de que se llamaría a la Policía para levantar acta del abandono. Fue entonces cuando las tres personas huyeron en su vehículo, sin dejar rastro de su identidad ni información alguna que ayudara a la atención de este minino.

En el departamento de Medio Ambiente, no consta, por tanto, que el gato forme parte de ninguna colonia del municipio, al carecer de marca identificativa en la oreja ni microchip.

Debido a esta situación, se tuvo que trasladar al animal a al CAAN ubicado en el municipio de Meis donde se procederá a analizar su estado de salud.

Multas

La Policía Local recuerda que el abandono de un gato está considerado una infracción y está castigada con multas que puedan superar los 10.000 euros, según la nueva Ley de Bienestar Animal que entró en vigor el 28 de marzo del año 2023.

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