La asociación Andarela organiza una nueva andaina para conocer las “pirámides galegas”

Participantes en una andaina organizada por la asociación Andarela Cedida

La asociación Andarela organiza, para el próximo domingo día 26, una nueva andaina con el objetivo de que los participantes conozcan las “pirámides galegas”. Así, esta ruta, que saldrá a las diez de la mañana desde el cruce del punto limpio ubicado en la parroquia de Padriñán, recorrerá los altos del monte de Sanxenxo pasando, por tanto, por el Chan da Gorita así como por las mámoas y cons que se esconden en estos paisajes locales.

Para explicar todos los detalles contarán, como en andainas anteriores, con Pepe Álvarez.

Debido a la longitud de la ruta está previsto que la actividad tenga una duración aproximada de tres horas y, a pesar de que es apta para todo tipo de público, incluso niños y perros, no lo es para carritos de bebés.

Desde la organización recomiendan a todos los participantes llevar ropa de abrigo, calzado cómodo y agua para poder hidratarse durante la caminata.

Además, recuerdan que no es necesaria la inscripción previa por lo que invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad así como a todas las asociaciones culturales de la comarca a participar en esta nueva iniciativa.