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Sanxenxo

El espectáculo ‘Noche de Fiesta’ llega al auditorio el domingo de la mano del teatro O Laranxo

Las entradas se pondrán a la venta el mismo día por un precio de seis euros

C. Hierro
22/04/2026 18:23
Cartel promocional del espectáculo Noche de Fiesta en Sanxenxo
Cartel promocional del espectáculo Noche de Fiesta en Sanxenxo
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El grupo de teatro O Laranxo aterriza en Sanxenxo para presentar el espectáculo ‘Noche de Fiesta’, evento que combina teatro, música en directo y humor. La cita es este domingo, 26 de abril en el Auditorio Emilia Pardo Bazán a partir de las seis y media de la tarde.

La función, que está diseñada para un público familiar, se trata de una parodia del mítico programa emitido en Televisión Española entre los años 1999 y 2004 que llevaba el mismo nombre y en el que se alternaban actuaciones musicales con escenas de humor.

Las personas interesadas en asistir a este espectáculo deben adquirir una de las entradas que se pondrán a la venta el mismo día de la función por un precio de seis euros cada una de ellas.

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