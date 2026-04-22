El espectáculo ‘Noche de Fiesta’ llega al auditorio el domingo de la mano del teatro O Laranxo

Cartel promocional del espectáculo Noche de Fiesta en Sanxenxo

El grupo de teatro O Laranxo aterriza en Sanxenxo para presentar el espectáculo ‘Noche de Fiesta’, evento que combina teatro, música en directo y humor. La cita es este domingo, 26 de abril en el Auditorio Emilia Pardo Bazán a partir de las seis y media de la tarde.

La función, que está diseñada para un público familiar, se trata de una parodia del mítico programa emitido en Televisión Española entre los años 1999 y 2004 que llevaba el mismo nombre y en el que se alternaban actuaciones musicales con escenas de humor.

Las personas interesadas en asistir a este espectáculo deben adquirir una de las entradas que se pondrán a la venta el mismo día de la función por un precio de seis euros cada una de ellas.