CCOO denuncia que Martín “amedrenta” a Emerxencias con apertura de expedientes

Trabajadores de Emerxencias Sanxenxo durante un Pleno

CCOO advierte que, la apertura de tres expedientes disciplinarios a trabajadores del servicio de Emerxencias de Sanxenxo, ha intensificado el conflicto laboral entre la plantilla y el gobierno local. En rueda de prensa, el sindicato denunció que estas sanciones, que actualmente están en trámite, constituyen una “vendetta” contra empleados que venían alertando de deficiencias estructurales en el servicio.

Así, la organización señala que los expedientes no responden a hechos puntuales, sino a una estrategia dirigida a “frenar la denuncia pública del deterioro del servicio”. La secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez, ha calificado la medida de “maniobra de amedrentamiento”.

Los representantes de los trabajadores aseguran que existen carencias materiales graves, como son el uso de equipos de protección individual caducados o vehículos en mal estado. También denuncian la falta de personal y el incumplimiento “de una sentencia firme” que obligaría a mantener tres efectivos por turno de 24 horas.

Entre los episodios denunciados, el comité relata que el personal llegó a intervenir en incendios con un camión que perdía gasoil, una situación que consideran de riesgo tanto para los trabajadores como para todos los vecinos y vecinas.

Versión del Concello

El gobierno local, por su parte, justifica estos expedientes ante la negativa de algunos trabajadores a realizar determinados servicios. Por su parte, los empleados alegan que se opusieron por motivos de seguridad laboral.

Debido a la situación, desde Emerxencias, prepara un calendario de movilizaciones.