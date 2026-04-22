Las ANPA de Sanxenxo se asocian para prevenir conductas adictivas y fomentar buenos hábitos

Reunión entre representantes de las ANPA de los centros escolares de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo trabaja para prevenir las conductas adictivas y fomentar los hábitos saludables entre todos los escolares.

Para ello, dentro del programa ‘Sanxenxo Xove’ -nacido de un convenio firmado con la Asociación Avante- incluyen un apartado que comprende a las comunidades educativas de todos los centros educativos que tiene, como objetivo, sensibilizar y concienciar de la importancia promover buenos hábitos y, por ende, eliminar aquellos marcados por las adicciones.

Sanxenxo Xove: un programa diseñado para mejorar la calidad de vida de la juventud Más información

La concejala de Educación, Nati Parada, acompañada por el psicólogo Óscar Páramos, se reunió esta semana con las ANPA de los centros educativos del municipio para presentarles este nuevo programa que se dividirá en tres líneas distintas dependiendo de la edad del alumnado al que vayan dirigidas las diferentes actividades.

Tres programas

El primero de ellos, denominado ‘Non pasa de moda’, está dirigida a los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO y se centrará en los aspectos básicos de prevención relacionados con las sustancias adictivas que cada vez, señalan, se normalizan más y presentan una mayor aceptación social.

Por su parte, los últimos cursos de secundaria contarán con la iniciativa ‘Medrando’ que tiene como objetivo dar respuesta a todas las dudas que aparecen a lo largo de esta etapa vital de la juventud. Entre los temas que se tratarán, por tanto, se encuentra la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la violencia de género, la autorresponsabilidad y la toma de decisiones, las alternativas de ocio o la continuidad en los estudios.

El último, que lleva por nombre ‘É a túa escola, eres ti’, está diseñado para alumnado de los cursos de Primaria, de Infantil y también para sus familias. Dentro de esta actividad hay cuatro talleres formativos distintos que tratarán sobre la educación y la salud y, por ejemplo, se abordarán los límites y las normas, la gestión emocional, la mejora de las habilidades comunicativas y emocionales en la familia, el acoso y la convivencia.

Ayudas municipales

La concejala de Educación aprovechó este encuentro con los representantes de las ANPA para indicarles que ya está abierto el plazo para la concesión de ayudas municipales, tanto en la línea de la conciliación familiar como en la de actividades extraescolares.

Así, Parada les señaló a los asistentes a la reunión que todos los interesados tienen de plazo hasta el próximo 16 de noviembre para justificar en el Concello todos los gastos relacionados con ambas líneas enmarcados en el periodo que se incluye hasta el próximo 31 de octubre