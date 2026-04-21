Sanxenxo distingue a Juan García Carballa “Peche” con la insignia de la Raia de Ouro

El alcalde, acompañado del concejal Xoán Pérez, le comunicó la noticia Cedida

El Concello de Sanxenxo distinguirá al portonovés Juan García Carballa, más conocido como “Peche”, con la Raia de Ouro 2026 en un acto que se celebrará el próximo 3 de mayo, a las 12:30 horas, en la Casa Mariñeira de Don Fernando, y en el que estará acompañado de su familia.

Su activa participación en la vida social a través de la Comisión de Fiestas de San Cristóbal como en el SD Portonovo, llevó a los colectivos de la villa marinera a proponer por unanimidad su nombre para honrarle con el galardón. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, le comunicaron la decisión el pasado domingo durante una visita a su casa en compañía de su familia.

A pesar de iniciarse en el mar junto a su padre durante la infancia, su fuerte propensión al mareo le impidió continuar y cambiar la actividad por la albañilería. Tras realizar el servicio militar, volvió al mar, pero esta vez como camarero en un carguero rumbo a Holanda. Sin embargo, un fatal atropello en el que recibió un fuerte golpe en la cabeza lo mantuvo durante meses en la UCI y lo alejó para siempre del trabajo.

La prejubilación le permitió volcarse con sus dos pasiones, el SD Portonovo,–en el que actuó como delegado– y la Comisión de San Cristóbal, que dirigió junto a otros compañeros. “Un traballo silencioso, pero moi necesario para a actividade social da vila”, recuerdan.

Por otro lado, tras una operación de cadera los médicos le dijeron que era probable que no pudiera volver a caminar, pero durante las fiestas patronales de 2023, Peche apareció en su casa andando con la Banda de Música de Redondela. Su familia todavía recuerda con emoción el momento. Ahora camina con andador, pero esta limitación no le impide acudir al Club de Jubilados de Portonovo y pasear.