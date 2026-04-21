La Diputación aprueba 66.000 euros para mejoras en los campos de fútbol de Vilalonga, Noalla y Baltar

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal, Marcos Guisasola, en el campo de Baltar Cedida

La Diputación de Pontevedra aprueba recursos por valor de cerca de 66.00 euros para que el Concello de Sanxenxo realice mejora en los campos de fútbol de Noalla, Vilalonga y Portonovo. La concesión se enmarca en el tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID), dotado de ocho millones de euros con destino a que los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia pueda subvencionar proyectos locales de construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo, así como la modernización, remodelación y mejora de instalaciones y espacios existentes.

Por un lado, con cerca de 37.500 euros, se reparará la grada del campo de fútbol de Noalla que presenta daños estructurales, de estanquidad y deterioro de los asientos. Con los recursos provinciales se van a reparar las gradas, retirando y sellando las juntas de dilatación, picando y limpiando los asientos y reparando sus cantos y frentes, y se instalarán nuevas barandillas y bancos.

Por otro lado, con cerca de 28.500 euros se acometerán obras en los vestuarios de los campos de fútbol de Noalla, Vilalonga (O Revel) y Portonovo (Baltar). En líneas generales, la actuación en estas tres áreas de juego consiste en el revestimiento de los parámetros anteriores verticales de los vestuarios con azulejo y en la aplicación de pintura plástica.

Recientemente, el Concello también concluyó los trabajos de renovación del césped y mejora del sistema de riego del campo de fútbol de Baltar, una actuación que supuso una inversión total de 627.478 euros, financiados con fondos municipales, y a la que sumará próximamente el campo de fútbol de Noalla.

En cuanto al PEID, Sanxenxo recibirá en total cerca de 188.000 euros con los que se hará también la instalación de gradas en el pabellón de Nantes y la ampliación de la pérgola en el campo de Baltar.