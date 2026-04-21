Investigan un delito de estafa en el alquiler de una vivienda turística en Sanxenxo

Imagen de un Guardia Civil de Sanxenxo Cedida

Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo investigan a un vecino de Toledo como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de identidad a la hora de publicitar en redes sociales un piso en la localidad de forma fraudulenta.

En la denunciada formulada por el perjudicado el pasado es de marzo, acordaron el alquiler de un inmueble por un importe de 500 euros mensuales, abonando una fianza de 350 euros en concepto de señal o adelanto a través de una plataforma digital. Tras efectuar el pago, no pudo acceder a la vivienda, comprobado posteriormente que el anuncio era fraudulento.

Las investigaciones realizada por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil lograron identificar al presunto autor de los hechos, quien habría utilizado la identidad de un tercero sin su consentimiento para dotar de veracidad al anuncio y ganarse la confianza de la víctima.

Además, se constató que la vivienda ofertada no se encontraba disponible para su arrendamiento en las condiciones publicitadas, tratándose de un engaño con ánimo de lucro, resultando clave el análisis de los medios de comunicación empleado y del método de pago, lo que permitió su ubicación en la localidad de Fuensalida (Toledo), en colaboración con el Equipo de Delincuencia y Telemáticos de Torrijos.

Una vez encontrado, se procedió a su investigación en calidad de supuesto autor, instruyéndose las correspondientes diligencias, que han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cambados, donde deberá comparecer cuando sea citado.

La Guardia Civil recuerda la importancia de verificar la autenticidad de los anuncios de alquiler vacacional, desconfiar de condiciones ventajosas y realizar pagos únicamente a través de plataformas seguras.