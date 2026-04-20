Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Organizan una charla sobre el Virus del Papiloma Humano en la Casa de Cultura Adina

La cita es el jueves dentro del III Ciclo de Saúde Feminina

C. Hierro
20/04/2026 19:45
Cartel de la charla sobre el Virus del Papiloma Humano en Sanxenxo
Cartel de la charla sobre el Virus del Papiloma Humano en Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Centro de Información á Muller (CIM) organiza una nueva charla dentro del III Ciclo de Saúde Feminina. La cita está programada para el jueves, a partir de las cinco de la tarde en la Casa da Cultura de Adina y, el tema a tratar es el Virus do Papiloma Humano (VPH).

En concreto, los objetivos que tiene esta iniciativa es difundir, entre los asistentes, información sobre esta infección viral. Además, busca combatir mitos y creencias erróneas, así como mostrar medidas para evitar el contagio, la progresión o complicaciones de la enfermedad y conocer detalles sobre el tratamiento.

La encargada de impartir esta sesión formativa es Diana Ayude Pumar, enfermera y matrona especializada en salud femenina.

Desde el CIM señalan que esta charla es una oportunidad para que las personas puedan informarse, resolver dudas y, además promover la salud entre mujeres.

Las personas interesadas en asistir a esta actividad deben inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Para ello pueden ponerse en contacto a través del correo cim@sanxenxo.org o directamente en la oficina que tiene este departamento en el Concello.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina