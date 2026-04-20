Organizan una charla sobre el Virus del Papiloma Humano en la Casa de Cultura Adina

Cartel de la charla sobre el Virus del Papiloma Humano en Sanxenxo

El Centro de Información á Muller (CIM) organiza una nueva charla dentro del III Ciclo de Saúde Feminina. La cita está programada para el jueves, a partir de las cinco de la tarde en la Casa da Cultura de Adina y, el tema a tratar es el Virus do Papiloma Humano (VPH).

En concreto, los objetivos que tiene esta iniciativa es difundir, entre los asistentes, información sobre esta infección viral. Además, busca combatir mitos y creencias erróneas, así como mostrar medidas para evitar el contagio, la progresión o complicaciones de la enfermedad y conocer detalles sobre el tratamiento.

La encargada de impartir esta sesión formativa es Diana Ayude Pumar, enfermera y matrona especializada en salud femenina.

Desde el CIM señalan que esta charla es una oportunidad para que las personas puedan informarse, resolver dudas y, además promover la salud entre mujeres.

Las personas interesadas en asistir a esta actividad deben inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Para ello pueden ponerse en contacto a través del correo cim@sanxenxo.org o directamente en la oficina que tiene este departamento en el Concello.