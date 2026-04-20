El IES de Vilalonga destaca en el FP Innova 2026 con su trabajo de automoción

El IES de Vilalonga de Sanxenxo D.A.

El IES de Vilalonga de Sanxenxo, se posiciona como uno de los centros protagonistas en la octava edición de FP Innova 2026, gracias a la presentación de varios proyectos que combinan innovación tecnológica, formación aplicada y creatividad educativa.

Un total de 38 centros de toda la geografía gallega expondrán más de 70 iniciativas esta semana en una feria en Santiago, entre proyectos de innovación, de emprendimiento y obradoiros. La cita organizada por la Xunta contará también con una exposición de robótica, demostraciones de ciberseguridad y espacios para participar en experiencias inmersivas y de realidad virtual.

Sistema para detectar daños

El centro arousano destaca en esta edición por el sector de la automoción con su diseño ‘ARDIA FP – Arco de Diagnose Automatizado de Vehículos’. El sistema combina visión artificial de alta resolución, sensores de presión y micrófonos avanzados para detectar daños estructurales, mecánicos o de pintura.

Además, gracias al uso de algoritmos de aprendizaje automático y el reconocimiento automático de matrículas, el arco optimiza los tiempos de estancia en el taller, mejorando la eficiencia operativa bajo el paradigma de la Industria 5.0.

El centro participa también con un segundo proyecto, ‘O Parque Micolóxico: un espazo gastrodidáctico’, una propuesta que combina el ámbito educativo con el sector gastronómico y medioambiental, apostando por un enfoque práctico y sostenible en la formación del alumnado.

FP Innova 2026, que celebra este año su octava edición, se celebrará entre el miércoles 22 y el viernes 24 de abril en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago, y se espera la visita de alrededor de 10.000 alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de 181 centros de toda Galicia.