Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Entretendas “mima a mamá” y sortea cinco vales de cien euros en distintos centros de belleza

C. Hierro
20/04/2026 22:12
Participantes en la Feria de Oportunidades de Sanxenxo
Participantes en la Feria de Oportunidades de Sanxenxo
Sandra Rey
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La asociación de comerciantes Entretendas lanza una nueva compaña con motivo del Día de la Madre. En este caso, entre todos los participantes, se sortearán un total de cinco vales de cien euros para gastar en distintos centros de belleza de la localidad.

La manera de participar es muy sencilla, así desde Entretendas señalan que con todas las compras realizadas en los establecimientos adheridos -sin importar el importe- se entregará un rasca de la suerte que esconde diferentes premios. Así, además de los bonos para tratamientos estéticos o de cuidado personal, también se repartirán diferentes productos de merchandising de la asociación como pueden ser llaveros o tarjeteros.

La campaña está activa desde ayer y se alargará hasta el próximo domingo 3 de mayo.

Cartel Día día de la Madre de Entretendas
Cartel Día día de la Madre de Entretendas

Comercios

Actualmente la asociación está formada por un total de 85 comercios de Sanxenxo. Entre ellos, señala la gerente, Conchi Horro, se encuentran establecimientos de todo tipo, desde aquellos que se dedican a la venta de caramelos hasta los destinados a electrodomésticos o ropa. Es por ello que, cuenta, este tipo de campañas -como la del Día de la Madre- llega a todo tipo de clientela.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina