El Concello licita el segundo tramo de plataforma única en Silgar por 396.850 euros

Vista aérea del Paseo de Silgar en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo saca a licitación un nuevo tramo de plataforma única con adoquín azul en el Paseo de Silgar por un total de 396.850 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Esta nueva actuación comprende desde la calle Ourense hasta Rosalía de Castro. El proyecto incluye tanto la mejora del pavimento en la acera del lateral de la playa como la adaptación de la barandilla a la normativa vigente en el tramo hasta el Mirador de Sanxenxo.

Según detalla el gobierno local, las principales actuaciones previstas son la pavimentación de la calzada con los adoquines para eliminar la barrera arquitectónica que actualmente supone el bordillo para habilitar una plataforma única compartida por vehículos y peatones y demoler el pavimento de losetas prefabricadas existente en la acera del paseo para construir uno nuevo fabricado en granito.

Además, en estas obras también está previsto retirar la barandilla de piedra y, en su lugar, instalar una metálica de acero inoxidable, construir un nuevo banco jardinera formado por piezas de granito curvilíneas y añadir nueva señalización para informar, tanto a vecinos como a visitantes, de la nueva plataforma compartida.

Con esta actuación el Concello pretende completar este paseo y renovar la imagen de la zona más transitada del municipio tanto por los residentes en él como por los miles de visitantes que acuden cada año.

Control de tráfico

En el día de ayer, el Concello, también sacó a licitación por casi 350.000 euros y un plazo de tres meses la ordenación de circulación del tráfico rodado en el tramo que comprende desde la calle Vigo hasta el Camiño de Baltar pasando por el propio Paseo de Silgar. El objetivo de esta actuación, señalan, es incrementar la seguridad en esta zona tanto para los peatones como para los vehículos.

Este proyecto incluye varias actuaciones como, por ejemplo, la ampliación de la acera en el Paseo de Silgar (ofreciendo una mayor extensión dedicada al paso de los peatones) que permita mejorar la accesibilidad y además, adecuar los espacios de aparcamiento.

De la misma manera se prevé la reordenación del acceso desde la carretera PO-308 al Paseo de Silgar y la mejora del cruce Paso Praia Silgar y la calle Vigo, de tal forma que se adapte de la mejor manera para posibilitar el giro de vehículos de gran tamaño, como pueden ser camiones o, por ejemplo, autocaravanas.

Otro punto del proyecto tiene como objetivo la eliminación del estrechamiento existente en el Camiño de Baltar para dotar a esta vía de dos carriles de circulación y aceras a ambos márgenes de la carretera. Por último, en esta actuación se incluirán diferentes medidas que propicien, además de una reducción de la velocidad para crear vías más seguras una reordenación de cruces para reducir el riesgo de accidentes en estas zona.

Vías muy transitadas

Estas dos obras proyectadas por el Concello de Sanxenxo afectan a vías muy transitadas el municipio, es por ello que, en ambas, lo prioritario es mejorar la seguridad tanto para las personas que las transitan como para aquellas que circulan en distintos vehículos.

Según el tiempo estimado -una vez que se adjudiquen- ambas estarán terminadas en tres meses, periodo que todavía no comprendería la temporada alta en la llega de turistas a la localidad.