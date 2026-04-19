Sanxenxo aprobará una modificación de tres millones para la fase dos del mercado

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en un Pleno del Concello Gonzalo Salgado

El gobierno llevará a un Pleno extraordinario el próximo viernes 24 de abril una modificación presupuestaria de tres millones de euros para hacer frente a la segunda fase del mercado de abastos de Sanxenxo, al proyecto de recuperación del litoral en la zona de A Fianteira- Vilalonga en la Ría de Arousa y a la adquisición de un terreno destinado a vivienda pública en el suelo urbanizable número 8 en Dorrón.

Una propuesta que se realiza con cargo al remanente de tesorería de 2025, el mayor de la historia de Sanxenxo, que asciende a 5.501.931,95 euros. Estos datos de liquidación permiten afrontar actuaciones claves en el desarrollo económico y social del municipio.

Fase dos del Mercado de Abastos

En el caso del Mercado de Abastos de Sanxenxo, se estima que el coste de la segunda fase, que comprendería el edificio y la urbanización del entorno asciende, a 5,4 millones de euros. La previsión es que otras administraciones financien 2,5 millones de euros y que el Concello asuma los 2,9 millones restantes repartidos en dos anualidades, 2026 y 2027. Concretamente, este año el gobierno aportará 1,9 millones procedentes de esta modificación presupuestaria que se llevará al Pleno.

La nueva plaza será un edificio multifuncional acristalado de cinco plantas y un aparcamiento público. La primera y segunda planta estarán destinadas al mercado de abastos y espacio gastronómico; las plantas intermedias se dedican a la biblioteca municipal, sala de lectura y espacios polivalentes. La quinta está pensada como espacio gourmet. En cuanto a la urbanización del entorno, se propone mantener la circulación rodada existente en el entorno completando la pacificación de la Rúa Madrid y reduciendo el uso del vehículo privado en el entorno. La salida de vehículos en el extremo oeste permitirá además una incorporación rápida a la Rúa Progreso.

Recuperar el litoral en A Fianteira- Vilalonga

Para la recuperación de la Ría de Arousa, el gobierno reserva una partida de 800.000 euros que será complementado con aportaciones de otras administraciones. El proyecto completará la puesta en valor de un territorio de enorme potencial turístico y paisajístico en el que ya se está actuando con la rehabilitación de A Telleira. La reforma permitirá la creación de un espacio interactivo que albergar la sede nacional de Seo Bird Life.

Parcela para vivienda pública

Finalmente, el Concello de Sanxenxo destinará una partida de 300.000 de esta modificación a la adquisición de la actual parcela anexa a la Casa de Cultura de Dorrón que se utiliza como estacionamiento y que se encuentra dentro del ámbito SU-8. El objetivo es mantenerla con su uso actual como servicio a los vecinos y utilizar la edificación de vivienda pública de esta parcela en otro suelo del municipio.