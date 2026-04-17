El Portonovo Gastronómico contará con 21 participantes y con tres días de fiesta

Imagen de la presentación del Portonovo Gastronómico

Portonovo ultima los detalles para lo que será la cuarta edición del Portonovo Gastronómico, Festa da Raia que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo. En esta ocasión participarán en la iniciativa un total de 21 locales que propondrán diferentes tapas para poner en valor el producto del mar y tendrán un precio, como en años anteriores, de cinco euros.

Estas jornadas de celebración estarán acompañadas por distintas actividades culturales, para ello está previsto cortar un tramo de la calle Rafael Picó (entre la entrada al varadero y la rotonda de la lonja). De esta manera, se crearán tres espacios, el primero destinado a acoger una muestra fotográfica de Ollares con imágenes actuales y antiguas de la villa así como dornas cedidas por Amigos da Dorna.

El siguiente será para una feria artesanal solidaria organizada por la Asociación contra el Cáncer y, el último, funcionará como un área infantil con talleres y juegos tanto en horario de mañana como de tarde.

Programación

Los festejos comenzarán con el Roteiro Crónicas de Portonovo de la mano de Andarela. Esta primera jornada la animación de la calle correrá a cuenta de los Festicultores por la mañana y The Bo Derek y Boyanka Kostova por la noche.

El sábado será el turno de la música de Fanfarria Furruxa. A las 17:30 tendrá lugar el Festival de Baile Tradicional y Cantos de Taberna y a partir de las 22:15 horas comenzará el directo de Treixadura.

El día 3 se entregará a las 12:30 la Raia de Ouro en la Casa Mariñeira de Don Fernando junto a la música de Lembranzas y Os Gatiños. Tras el acto comenzará la sesión vermú con Cantos da Terra.