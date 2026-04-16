Una pelea con un cuchillo y un cúter en un taller de Dorrón acaba con dos trasladados para asistencia médica

Imagen de archivo de una ambulancia Chechu Río

Dos hombres han tenido que ser trasladados para recibir asistencia médica tras enzarzarse en una pelea con un cuchillo y un cúter en un taller de Dorrón. Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas de este jueves.

Fuentes municipales afirman que ninguno de los implicados resultó herido grave. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil y una ambulancia.