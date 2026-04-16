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Sanxenxo

Una pelea con un cuchillo y un cúter en un taller de Dorrón acaba con dos trasladados para asistencia médica

Los hechos ocurrieron en la noche de este jueves

Sandra Rey
16/04/2026 21:53
La ambulancia del 061 con base en el lugar de O Saltiño, con el equipo médico del PAC boirense prestó asistencia a la víctima del accidente
Imagen de archivo de una ambulancia
Chechu Río
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Dos hombres han tenido que ser trasladados para recibir asistencia médica tras enzarzarse en una pelea con un cuchillo y un cúter en un taller de Dorrón. Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas de este jueves. 

Fuentes municipales afirman que ninguno de los implicados resultó herido grave. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil y una ambulancia. 

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