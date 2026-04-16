Un total de tres empresas optan a la gestión del Centro de Día Municipal Virxe do Carme

Usuarios y personal del centro para mayores Mónica Ferreirós

Un total de tres empresas optan a la gestión del Centro de Día Municipal Virxe do Carmen: Clece Mayores, Emocional Technologis 22 y Sacendi. El servicio salió a licitación por un importe total de 3,3 millones de euros, correspondientes a un contrato de cuatro años. Esta cifra supone un incremento de 700.000 euros respecto al contrato anterior, destinado principalmente a reforzar el personal y ampliar las horas en áreas como limpieza, cocina, trabajo social y enfermería.

Actualmente, el centro opera al máximo de su capacidad, atendiendo a 80 usuarios, y juega un papel fundamental en la conciliación familiar de otras tantas familias. El servicio ofrece una atención integral y polivalente, centrada en la estimulación de la comunicación, el fortalecimiento de la autoestima y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

Además, el centro dispone de transporte adaptado, con conductor y auxiliar, para recoger y devolver a los usuarios a sus domicilios siguiendo rutas organizadas por el personal del centro.

Respecto a la edificación, cuenta con una planta baja dividida en cuatro áreas claramente diferenciadas: dirección y administración, estancia, actividades y servicios generales. Además, el recinto incluye una parcela ajardinada accesible para los usuarios.

Recientemente, el Concello, a través del plan +Provincia, acometía mejoras en el jardín y espacio exterior, con la intención de instalar una pérgola para crear sombra y también poner mesas en la zona verde, entre otras actuaciones.