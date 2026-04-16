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Sanxenxo

Sanxenxo organiza una charla dirigida al profesorado sobre prevención de violencia en las aulas

Será el 5 de mayo, a las seis de la tarde, en el Auditorio Emilia Pardo Bazán

Sandra Rey
16/04/2026 19:20
Imagen de archivo del Auditorio Emilia Pardo Bazán
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El Concello de Sanxenxo, a través de la Concejalía de Cultura dirigida por Nati Parada, organiza una charla para que el profesorado pueda detectar y abordar correctamente posibles casos de violencia en el entorno educativo. La actividad la realizará Synapse Profesional el próximo 5 de mayo, a las seis de la tarde, en Auditorio Emilia Pardo Bazán, y será impartida por una criminóloga especialista en Prevención de Violencias y Psicología Clínica. “Trátase de aportar ferramentas para detectar casos de violencia nun dos lugares onde os rapaces e rapazas pasan máis tempo. Será unha charla bidireccional con posibilidade de preguntas e consultas”, apunta Nati Parada.

El Ayuntamiento, en su firme compromiso por garantizar entornos de aprendizaje seguros y libres de violencia, busca reforzar sus programas con esta formación dirigida al profesorado y equipos de orientación de los centros del municipio.

La charla tendrá una duración aproximada de dos horas y media en las que se abordarán cuestiones como: datos, realidad e impacto de los casos de violencia en aulas; tipos de agresiones (acoso escolar, violencia de género, intrafamiliar y abuso sexual e infantil) con perspectiva de género e igualdad; señales de alarma básica para detección temprana; consecuencias psicológicas y sociales en víctimas y agresores; recursos de ayuda disponibles; y casos prácticos. La sesión concluirá con un turno de preguntas y debate.

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