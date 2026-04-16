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Sanxenxo

El CES organiza una ruta para conocer la geología del entorno de la Ermita de A Lanzada

Será el 19 de abril, a las diez y media de la mañana, con una duración aproximada de dos horas y media

Sandra Rey
16/04/2026 11:44
Ermita de A Lanzada en Sanxenxo
Imagen de archivo de  laErmita de A Lanzada, en Sanxenxo
Gonzalo Salgado
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El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) organiza para este domingo, 19 de abril, una ruta para conocer la geología del entorno de la Ermita de A Lanzada. Será una actividad gratuita dirigida por el socio de la entidad, Víctor Caamaño, y para la que no es necesaria inscripción previa. Los interesados tan solo deberán presentarse a las diez y media de la mañana en el acceso a la playa de Areas Gordas (A Lanzada).

El objetivo de la propuesta es conocer más en profundidad el origen de la costa y explorar la riqueza geológica del entorno, descubriendo y entendiendo cómo se formó el paisaje que rodea la Ermita de A Lanzada. La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

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