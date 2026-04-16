El CES organiza una ruta para conocer la geología del entorno de la Ermita de A Lanzada

Imagen de archivo de laErmita de A Lanzada, en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) organiza para este domingo, 19 de abril, una ruta para conocer la geología del entorno de la Ermita de A Lanzada. Será una actividad gratuita dirigida por el socio de la entidad, Víctor Caamaño, y para la que no es necesaria inscripción previa. Los interesados tan solo deberán presentarse a las diez y media de la mañana en el acceso a la playa de Areas Gordas (A Lanzada).

El objetivo de la propuesta es conocer más en profundidad el origen de la costa y explorar la riqueza geológica del entorno, descubriendo y entendiendo cómo se formó el paisaje que rodea la Ermita de A Lanzada. La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas y media.