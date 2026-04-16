El BNG insta al gobierno local a poner en valor el Chan da Gorita
Los nacionalistas critican que el Concello no cumpla sus promesas de realizar actuaciones de mejora y recuperación
El grupo municipal del BNG solicita al gobierno local que promueva acciones de puesta en valor del conjunto megalítico del Chan da Gorita, cuya antigüedad se remonta al año 4.000 antes de cristo. Los nacionalistas exigen al alcalde, Telmo Martín, que "dunha vez por todas faga realidade as súas promesas, que levan anos no tinteiro, sobre o suposto interese do PP" en ensalzar dicho conjunto pétreo.
Desde el Bloque señalan que han sido varias las ocasiones en las que el Concello prometió realizar actuaciones de mejora y recuperación, pero apuntan que "estas seguen sen facerse realidade". Ante esto, la edil nacionalista, Estrella Martínez, denuncia que "non existe nin un mínimo mantemento, nin se aposta por realizar unha sinalización axeitada. Tampouco hai interese en promocionar a historia do Chan da Gorita, a pesares do seu gran atractivo”.
En esta línea, critican que el gobierno "presuma de distintivos turísticos cando é incapaz de dar valor á riqueza do noso patrimonio", y recuerdan que "o señor Martín saca moito peito por prometer novas sendas, pero despois esquécese por completo do seu mantemento, algo que é xa un clásico do seu "modus operandi": anunciar obras para saír na foto e, despois, desentenderse por completo". Así, citan otros espacios como la Ruta dos Muíños de Bordóns o la senda del Río Pintillón, en Dorrón
Los nacionalistas concluyen incidiendo en que el Chan da Gorita "hoxe en día segue a ser un atractivo para moita xente, grazas ao esforzo e ao traballo que desenvolven asociacións como Andarela, cuxas visitas guiadas sempre contan cunha grande participación".