Sanxenxo lucirá bancos fabricados con tarjetas recicladas

Personas paseando por el centro de Sanxenxo Mónica Ferreirós

Sanxenxo es una de las localidades escogidas para lucir un total de once bancos fabricados a partir del reciclaje de tarjetas de crédito y débito. El lugar escogido para su ubicación, tal y como detallan desde el Concello, es desde la Avenida de León hasta A Granxa.

Este mobiliario, que llegará a otros municipios como Ciudad Rodrigo en Salamanca, Aranda de Duero en Burgos, Córdoba o Granada, nace dentro del programa de estrategia de economía circular y desarrollo sostenible del Banco Santander.

Para crear estas piezas, por tanto, se han utilizado las tarjetas caducadas o deterioradas de clientes de distintas ciudades de España. Tras introducirlas en los diferentes cajeros automáticos, estos elementos se convierten en materia prima para fabricar bancos, junto con redes marinas recuperadas del fondo del mar, dando, por tanto, una segunda vida al producto.

En total el proyecto ya ha reciclado más de 1,5 millones de tarjetas, lo que equivale a 7,7 toneladas de plástico y, con ello han fabricado 200 bancos que han sido entregados a las distintas localidades españolas.