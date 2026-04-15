Nace la I Rider Costa Galega de la mano del Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo

Cartel de I Rider Sanxenxo

El Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo reserva una nueva fecha en su calendario de actividades para celebrar la primera edición de la Rider Costa Galega.

Este evento, que recorrerá diferentes puntos de la geografía gallega, se celebrará el 13 de junio y, tal y como definen sus organizadores, se trata de una propuesta novedosa en la que se combina turismo, aventura y el descubrimiento de diferentes municipios y localidades. A pesar de que todavía no han publicado el recorrido -quieren mantener así la expectación entre los aficionados a las dos ruedas- aventuran que será muy innovador dentro del panorama motero.

Con este tipo de citas, cuentan, refuerzan la apuesta del motoclub por sorprender e incorporar iniciativas que van más allá de las tradicionales concentraciones.

Desde la asociación, señalan que esta iniciativa también reafirma su compromiso con la organización de eventos de calidad, consolidando a Sanxenxo como un punto de referencia dentro del calendario de actividades diseñadas para los moteros.

40 aniversario

Esta nueva ruta nace el mismo año que el Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo cumple su cuarenta aniversario. La fundación del mismo, por tanto, se remonta al año 1986.

Recientemente, con motivo de esta celebración, el grupo organizó una comida conmemorativa, un encuentro que reunió a todos los socios y socias para poner en valor cuatro décadas "de historia, compañerismo y pasión por las motos".