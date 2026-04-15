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Sanxenxo

Los locales de Sanxenxo tienen 15 días para conectar su limitador de sonido a la plataforma de control municipal

El incumplimiento puede acarrear medidas de clausura temporal, parcial o total del establecimiento

C. Hierro
15/04/2026 18:53
Fachada del Concello de Sanxenxo
Fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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El Concello de Sanxenxo da un plazo de quince días naturales para que todos los establecimientos de ocio conecten su limitador y sonómetro a la plataforma de control acústico y garantizar la operatividad ininterrumpida de sus equipos con los municipales. El incumplimiento de esta medida, que fue solicitada en un requerimiento formal, dará lugar a la incoacción de un expediente sancionador con la posible adopción de las medidas provisionales de clausura temporal, parcial o total del local.

El objetivo, de esta nueva medida, señalan desde el gobierno local, es poder comprobar en tiempo real la situación, extraer informes periódicos y poder aplicar las medidas correctivas y sancionadoras.

Para ello, el Concello ha contratado los servicios de una consultora técnica en acústica, Virocem, que ayudará a mejorar, a través de la plataforma de control de contaminación acústica, el ruido que provocan los diferentes locales de ocio nocturno de la localidad.

Pero este control, cuenta, no solo se circunscribe a este tipo de establecimientos, si no que el Concello llevará a cabo inspecciones periódicas en industrias o cualquier otra empresa que pueda provocar molestas a los vecinos y vecinas. De la misma manera, se harán mediciones in situ y se estudiarán medidas correctoras para mejorar la acústica de diferentes estancias municipales como pueden ser pabellones, salas de ensayo u oficinas.

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