Los locales de Sanxenxo tienen 15 días para conectar su limitador de sonido a la plataforma de control municipal

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo da un plazo de quince días naturales para que todos los establecimientos de ocio conecten su limitador y sonómetro a la plataforma de control acústico y garantizar la operatividad ininterrumpida de sus equipos con los municipales. El incumplimiento de esta medida, que fue solicitada en un requerimiento formal, dará lugar a la incoacción de un expediente sancionador con la posible adopción de las medidas provisionales de clausura temporal, parcial o total del local.

El objetivo, de esta nueva medida, señalan desde el gobierno local, es poder comprobar en tiempo real la situación, extraer informes periódicos y poder aplicar las medidas correctivas y sancionadoras.

Para ello, el Concello ha contratado los servicios de una consultora técnica en acústica, Virocem, que ayudará a mejorar, a través de la plataforma de control de contaminación acústica, el ruido que provocan los diferentes locales de ocio nocturno de la localidad.

Pero este control, cuenta, no solo se circunscribe a este tipo de establecimientos, si no que el Concello llevará a cabo inspecciones periódicas en industrias o cualquier otra empresa que pueda provocar molestas a los vecinos y vecinas. De la misma manera, se harán mediciones in situ y se estudiarán medidas correctoras para mejorar la acústica de diferentes estancias municipales como pueden ser pabellones, salas de ensayo u oficinas.