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Sanxenxo

La abuela de Sanxenxo cumple 106 años

Consuelo García de Vincuña es la mujer más longeva del municipio

C. Hierro
15/04/2026 15:59
Consuelo García de Vicuña, la abuela de Sanxenxo
Consuelo García de Vicuña, la abuela de Sanxenxo
Cedida
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La abuela de Sanxenxo, o lo que es lo mismo, Consuelo García de Vincuña González, está de celebración, y es que tal día como hoy, pero de 1920, llegaba al mundo.

Sus 106 años de vida le otorgan el nombramiento como la mujer más longeva del municipio.

Para acompañar a esta centenaria en el día de su cumpleaños, se trasladaron a su domicilio la concejala de Mayores, Paz Lago y el alcalde en funciones, Marcos Guisasola.

El alcalde, Telmo Martín, a pesar de encontrarse fuera de la localidad, no quiso perder la oportunidad de felicitar su vecina en una fecha tan importante. Es por ello que no dudó en hablar con ella a través de una videollamada.

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