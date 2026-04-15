El Colegio Plurilingüe Abrente suma tres premios en un certamen gallego de igualdad

Imagen del Colegio Plurilingüe Abrente en Portonovo Web colegio

El Colegio Plurilingüe Abrente, en Portonovo, se sitúa como un referente educativo en Galicia tras conseguir tres premios en un certamen autonómico centrado en la igualdad y la creatividad artística.

El centro recogió dos primeros premios en la modalidad gráfica, en las categorías correspondientes al alumnado de Educación Primaria y primeros cursos de Secundaria. En la entrega, que tuvo lugar en el día de ayer en la Cidade da Cultura en Santiago, destacaron la originalidad, calidad artística y profundidad en el tratamiento del mensaje en estas propuestas del colegio.

El tercer galardón fue en la modalidad musical. En este caso los alumnos y alumnas presentaron una interpretación colectiva que puso en valor tanto su talento como el trabajo en equipo.

Estos resultados, destacan los implicados, reflejan “el fuerte compromiso del centro con una educación integral, en la que la creatividad, la expresión artística y la formación en valores ocupan un papel fundamental”. Además, desde la dirección señalan que estos logros son fruto “del esfuerzo conjunto de alumnado y profesorado, así como de la implicación de toda la comunidad educativa”.