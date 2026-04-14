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Sanxenxo

Viticultores y amantes del vino se dan cita en la segunda edición de ‘Vinos a Piñón’

La cita es el 20 de abril y está organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo

C. Hierro
14/04/2026 16:21
Cartel de la segunda edición de Vinos a Piñón en Sanxenxo
Cartel de la segunda edición de Vinos a Piñón en Sanxenxo
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El Real Club Náutico de Sanxenxo organiza el próximo 20 de abril, la segunda edición de ‘Vinos a Piñón’, un encuentro diseñado para reunir tanto a los productores como a los amantes del vino. El horario de la actividad es de once de la mañana a ocho de la tarde, de forma ininterrumpida, ya que contará con todo tipo de actividades alrededor del vino.

Las citas más destacadas son las catas. En este caso habrá tres, la primera, a las once y media de la mañana de la mano de la firma Champagne Claude Cazals, la segunda, a partir de la una con Raúl Pérez que hablará sobre ‘Territorio, intuición y la búsqueda de la perfección’ y la última, a las cinco sobre ‘Cuando el legado se convierte en futuro’ impartida por Telmo Rodríguez.

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